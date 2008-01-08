Сімферопольці менше хворіли на ГРВІ

У грудні 2007 року в Сімферополі зареєстровано 6902 випадки захворювання гострими респіраторними вірусними інфекціями, що на 2208 випадків, або на 24,2% менше, ніж в грудні 2006 року.

«Захворюваність в грудні була нижча за пороговий рівень», - повідомив головний санітарний лікар Сімферополя Олег ГОНЧАРЕНКО сьогоні на оперативно-господарській нараді, повідомляє прес-центр міськради Сімферополя.

Санітарний врач також повідомив, що у грудні 2007 року також спостерігалося зниження кількості захворювань кишковими інфекціями – 36 випадків проти 37-ми за аналогічний період 2006 року.

Що стосується захворювань вірусним гепатитом, то в грудні 2007 гепатитом А захворіли 2 людини (як і в грудні 2006 року), випадків захворювання гепатитами В і З не зареєстровано.