У Криму нагородили ”Олімпійські надії”

Сьогодні за підсумками року-2007 були нагороджені «Олімпійські надії Криму».

Голова Ради міністрів Криму Віктор ПЛАКІДА взяв участь в урочистому заході «Олімпійські надії Криму», присвяченому вшановуванню кращих спортсменів і тренерів, дитячий-юнацьких спортивних шкіл, міст і районів автономії – переможців комплексних спортивно-масових заходів в 2007 році.

Під час торжества глава уряду автономії вручив пам`ятні кубки кращим молодим спортсменам і тренерам півострова за підсумками 2007 року і у відповідь також був удостоєний Кубка «За значний внесок у розвиток фізичної культури і спорту в Автономній Республіці Крим», повідомляє помічник голови Ради міністрів АРК – прес-секретар Оксана САВЕНКОВА.

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Спортсмени Автономної Республіки Крим, виступаючи в 2007 році на всеукраїнських і міжнародних змаганнях, досягли значних успіхів, завоювавши медалі різної гідності, отримали ліцензії на участь в XXIX літніх Олімпійських іграх і XIII літніх Паралімпійськіх іграх 2008 року в Пекіні, XXI Дефлімпійськіх іграх 2009 року в Тайвані. У минулому році спортсменами Автономної Республіки Крим на чемпіонатах світу було завойовано 12 золотих медалей, 15 срібних і 19 бронзових медалей; на чемпіонатах Європи – 15 золотих медалей, 21 срібна і 26 бронзових медалей.

У минулому році більш ніж в два рази збільшилося фінансування сфери фізичної культури і спорту Криму. На проведення учбово-спортивної роботи Республіканському комітету Автономної Республіки Крим по фізичній культурі і спорту були виділені в повному об`ємі кошти з Республіканського бюджету у розмірі 2,2 млн. грн., що на 1,2 млн. грн. більше, ніж в 2006 році.