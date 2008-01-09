8 січня продовжувалися пошуки 8 зниклих осіб з судна "Ванесса" (прапор Болгарії), яке затонуло 3 січня під час шторму в південній частині Азовського моря.

Як повідомляє прес-служба МНС України, пошуки зниклих членів екіпажу проводяться в прибережній смузі північної частини Керченського півострова. За добу обстежено близько 120 км берегової смуги. До пошукових робіт залучено 48 осіб та 8 одиниць автомобільної техніки.

Станом на 07 год. 9 січня доля 8 моряків залишається невідомою, пошукові роботи із залученням наземних пошуково-рятувальних сил тривають. У МНС у цілодобовому режимі працює оперативна група.

Як повідомлялось, на борту судна всього перебувало 11 осіб (10 членів екіпажу та лоцман - громадянин України), із них 1 особу врятовано та 2 особи були знайдені без ознак життя.