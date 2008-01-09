Презентація іронічного роману ”Албі Бек”
11:33, 09 січня 2008Крым
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10 січня - 11.00. Презентація іронічного "журналістського роману" "Албі Бек" і аудіоверсії твору.
Автор військовий журналіст з Севастополя Альбій Шудря.
Книга розповідає про розділення Чорноморського флоту, службу разом з військовослужбовцями НАТО в Косове, військовими спостерігачами місії ООН в Грузії.
Інформаційний прес-центр (Сімферополь, вул. Севастопольська, 8, к.106).
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