Презентація іронічного роману ”Албі Бек”

10 січня - 11.00. Презентація іронічного "журналістського роману" "Албі Бек" і аудіоверсії твору. Автор військовий журналіст з Севастополя Альбій Шудря. Книга розповідає про розділення Чорноморського флоту, службу разом з військовослужбовцями НАТО в Косове, військовими спостерігачами місії ООН в Грузії. Інформаційний прес-центр (Сімферополь, вул. Севастопольська, 8, к.106).

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