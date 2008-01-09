10 січня - 10.00. Засідання Ради міністрів АРК.

У попередньому порядку денному близько 20 питань. Зокрема, про проект ухвали Верховної Ради АРК "Про бюджет АРК на 2008 рік", про проект ухвали ВР АРК "Про програму розвитку промислового комплексу АРК на 2008-2011 роки", про підвищення рівня захисту сільськогосподарських культур від градобітій на території АРК та ін.

Зал засідань.