Мінтранс і автоперевізники домовилися

Міністерство транспорту і зв`язку та автомобільні перевізники сьогодні провели нараду, під час якої домовилися знизити вартість дозволів на міжнародні перевезення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні після наради повідомив заступник міністра транспорту і зв`язку Леонід СЕРГІЄНКО.

“Ми значно знизили ціну на багаторазові дозволи ЄКМТ (Європейська комісія міністрів транспорту) з 5 до 3 тис. грн., а на одноразові дозволи - з 70 до 60 грн.”, - сказав він.

Як зазначив Л.СЕРГІЄНКО, перевізники своєчасно порушили проблему, оскільки зараз на них велике фінансове навантаження, у зв`язку з чим необхідно було здійснити зниження собівартості перевезень.

“У нас сьогодні вантажні автомобілі перетворилися на склади на колесах. Так не повинно бути. Необхідно розкрити транспортні коридори і дати можливість перевізникам не простоювати на кордонах, а виконувати свої функції з перевезень”, - зазначив він.

У зв`язку з цим, за його словами, Мінтрансзв’язку за участю самих перевізників, зокрема, Асоціації міжнародних автоперевізників, займатиметься змінами законодавства України.

Л.СЕРГІЄНКО також повідомив, що щорічно в Україні видається близько 0,5 млн. одноразових дозволів і близько півтори тисячі багаторазових дозволів ЄКМТ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці року Асоціація міжнародних автомобільних перевізників (АСМАП) заявила про намір провести 9 січня 2008 р. страйк, якщо Міністерство транспорту і зв`язку не виконає її вимог щодо діяльності ДП «Служба міжнародних автомобільних перевезень».

Голова ради АСМАП в Київській області Валерій ЧЕРНЕНКО заявив, що через діяльність цього підприємства сьогодні українські перевізники неконкуретні порівняно із зарубіжними. «Замість того, щоб виконувати функції контролю на транспорті, це державне підприємство займається комерційною діяльністю», - заявив він. Зокрема, за його даними, СМАП займається продажем дозволів на міжнародні автоперевезення, непрозоро розподіляє дефіцитні дозволи тощо. Тим часом, ці дозволи мають розподілятися безплатно, як і відбувається в інших країнах.