У Криму створений Орхусський центр

При Республіканському комітеті Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища створений Орхусський інформаційний центр (інформаційно-консультаційний центр).

Як повідомляє комітет, мета Центру - формування інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації на регіональному рівні.

Основні напрями діяльності Орхусського центру: розширення участі громадськості у формуванні екологічної політики автономії, підготовці рішень, реалізація яких може вплинути на стан навколишнього середовища; підвищення інформованості громадян про стан навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим.

Робота Центру організована на демократичних принципах, на умовах повної прозорості і відвертості відповідно до Конституції України, законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, міжнародних договорів, наказів Мінприроди України.