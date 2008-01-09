У Криму створений Орхусський центр

16:55, 09 січня 2008
Крым
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Забезпечить доступ до екологічної інформації

При Республіканському комітеті Автономної Республіки  Крим з охорони навколишнього природного середовища створений Орхусський інформаційний центр (інформаційно-консультаційний центр).

Як повідомляє комітет, мета Центру - формування інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації на регіональному рівні.

Основні напрями діяльності Орхусського центру: розширення участі громадськості у формуванні екологічної політики автономії, підготовці рішень, реалізація яких може вплинути на стан навколишнього середовища; підвищення інформованості громадян про стан навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим. 

Робота Центру організована на демократичних принципах, на умовах повної прозорості і відвертості відповідно до Конституції України, законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, міжнародних договорів, наказів Мінприроди України.

 

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