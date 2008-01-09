Уряд затвердив механізм повернення вкладів

Кабінет Міністрів прийняв постанову про порядок перерахування коштів держбюджету на рахунок «Ощадбанку» для здійснення компенсаційних виплат вкладникам Ощадного банку СРСР.

Як повідомив журналістам міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК, у 2008 році 5 млрд. 760 млн. грн. піде на компенсацію «Ощадбанку», 240 млн. грн. - на повернення коштів спадкоємцям померлих вкладників «зокрема - 10 млн. через страхування і 230 млн. через «Ощадбанк».

Він уточнив, що перед реєстрацією вкладники заповнюватимуть анкету, в якій визначать, що або гроші мають бути перераховані на поточний рахунок, або на депозит.

«Після цього люди включаються в реєстр, ми перераховуємо кошти й вони зараховуються на рахунки громадян», - зазначив В.ПИНЗЕНИК.

Він повідомив, що з поточного рахунку кошти можна буде зняти в будь-який час, а по депозитних «Ощадбанк» запропонував відсотки по валютних вкладах - 9,5%, по вкладах у гривні - 13,5%. «Йтиме щомісячне нарахування відсотків із можливістю щомісячно їх знімати», - зазначив В.ПИНЗЕНИК.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що вкладники Ощадного банку СРСР зможуть одержувати свої вклади в розмірі до 1 тис. грн. із 11 січня. За інформацією міністра фінансів В.ПИНЗЕНИКА, вклади можна буде одержувати через 3 дні після дати внесення в „Реєстр вкладників заощаджень громадян”.

Нагадаємо, уряд Юлії ТИМОШЕНКО заявив про намір у 2008 році повернути вкладникам Ощадбанку СРСР близько 20 млрд. грн., зокрема, за рахунок надходжень від приватизації. Представники опозиції заявляють, що в держбюджеті на 2008 рік від приватизації передбачено 8 млрд. грн. Ще 12 млрд. грн. уряд Ю.ТИМОШЕНКО сподівається одержати від позапланових доходів від приватизації, але це не зафіксовано в бюджеті.

Наприкінці грудня 2007 року ВАТ «Ощадбанк» приступив до створення реєстру вкладників і власників державних цінних паперів, вкладених до 2 січня 1992 року до установ Ощадного банку СРСР, які діяли в Україні.

На сьогодні в банку діє багатоканальна "гаряча" телефонна лінія для інформаційної підтримки вкладників Ощадбанку СРСР.

У парламенті зареєстровано законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України», внесений народним депутатом Антоном ЯЦЕНКОМ (фракція БЮТ). Зокрема, проектом передбачено, що знецінені грошові заощадження громадян України компенсуються державою протягом 2008-2009 років у повному обсязі.