У Феодосії зазвучать старовинні гуслі
17:09, 09 січня 2008Крым
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В Росії на таких грають не більше 15 чоловік
У п`ятницю, 11 січня, у Феодосійському літературно-меморіальному музеї А.С.Гріна пройде різдвяний вечір, на якому виступить московський дует гуслярів.
Як повідомили в музеї, Маріана МЕЛЬВІЛЬ і Костянтин СИГИТОВ виконають російські народні пісні, билини, духовні вірші. «Інструмент, на якому вони грають, - старовинні гуслі, видовбані в цілісному шматку дерева», - зазначили в музеї, додавши, що в Росії на таких інструментах грають не більше 15 чоловік.
«Люди, які слухали гру на гуслях, відзначають її дивовижну дію: ця музика викликає відчуття внутрішнього очищення, дотика до чогось рідного, дуже глибокого», - відзначають співробітники музею.
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