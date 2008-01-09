У Феодосії зазвучать старовинні гуслі

У п`ятницю, 11 січня, у Феодосійському літературно-меморіальному музеї А.С.Гріна пройде різдвяний вечір, на якому виступить московський дует гуслярів.

Як повідомили в музеї, Маріана МЕЛЬВІЛЬ і Костянтин СИГИТОВ виконають російські народні пісні, билини, духовні вірші. «Інструмент, на якому вони грають, - старовинні гуслі, видовбані в цілісному шматку дерева», - зазначили в музеї, додавши, що в Росії на таких інструментах грають не більше 15 чоловік.

«Люди, які слухали гру на гуслях, відзначають її дивовижну дію: ця музика викликає відчуття внутрішнього очищення, дотика до чогось рідного, дуже глибокого», - відзначають співробітники музею.