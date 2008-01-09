Начальника міліції Ялти усунуто з посади

Начальника Ялтинського міського управління міліції полковника міліції Михайла ФАБРІНА усунуто від виконання службових обов`язків. Як повідомили УНІАН в Центрі громадських зв`язків (ЦГЗ) кримської міліції, М.ФАБРІНА усунуто з посади до закінчення службової перевірки роботи Ялтинського міськуправління МВС, яка проводиться за наказом виконуючого обов`язки начальника Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим Миколи ІЛЛІЧОВА.

Як повідомили в ЦГЗ, перевірка проводиться, оскільки аналіз результатів роботи Ялтинського МУ в 2007 році свідчить: «основні показники оперативно-службової діяльності на 10-15% відстають від середньореспубліканських; є серйозні прорахунки і недоліки в оперативній роботі; нерішучість і безініціативність спостерігається в питаннях контролю за дотриманням земельного законодавства; провальне становище склалося з розслідуванням кримінальних справ».

Тимчасово виконувати обов`язки начальника міліції Ялти доручено першому заступникові начальника - начальникові кримінальної міліції полковникові Анатолію ДОВГОПОЛУ.

Крім того, згідно з вказівкою міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА про реформування Ялтинського гарнізону міліції, особовий склад всіх підрозділів "виведений за штат" і продовжує нести службу в ранзі виконуючих обов`язки.

"Атестаційними комісіями буде вивчений особистий внесок кожного співробітника в боротьбу із злочинністю і охорону громадського порядку, дана персональна оцінка і зроблений висновок про подальше проходження служби", - говорять в міліції.

Така ж ситуація - в апараті Управління по боротьбі з незаконним оборотом наркотиків (УБНОН) Головного управління МВС України в Криму і його підрозділів в міськрайорганах. «Імовірно, реорганізація цих підрозділів і позачергова переатестація особового складу буде завершена протягом місяця», - відзначили в міліції.

В. о. начальника міліції Криму підкреслив, що керівники підрозділів і міськрайорганів «і надалі оцінюватимуться не за критеріями особистої відданості і земляцтва», а за професійними якостями і «відсутності компрометуючих зв`язків».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що підписав накази про розформовування ялтинської міліції і УБНОНа Криму. Міністр заявив, що міліція Ялти «не змогла утримати золоту землю», а кримський УБНОН займається «кришуванням» наркоторговців.