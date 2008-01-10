У Севастополі подорожчав хліб

У Севастополі відсьогодні в середньому на 20% подорожчали хлібобулочні вироби.

Як зазначив у розмові з кореспондентом УНІАН директор дочірнього підприємства «Цар-хліб» ТОВ «Хлібні інвестиції» Орест АНДРІЯС, «подібне сьогодні не шокує, тому що усі розуміють, що ситуація доведена до того, що вся галузь, яка виробляє продукт щоденного споживання, працює практично в збиток».

За словами О.АНДРІЯСА, підприємство має нормально працювати, щоб платити працівникам заробітну плату за їхню тяжку працю.

Він також зауважив, що, з 1 грудня розпочалося підвищення вартості борошна. На сьогодні ціна на борошно зросла в середньому на 400 грн. за тонну, це навіть більше, ніж на 20%. Ціна на борошно 1-го сорту, що постачає комбінат хлібопродуктів Держкомрезерву, зросла на 24%.

Крім цього, підвищились ціни на енергоносії, на газ, на бензин. Тобто, за період з 25 жовтня по 1 січня ціна на бензин зросла на 22%, борошна - на 24%, на енергоносії - на майже 38%, сказав О.АНДРІЯС.

За його даними, нині ціни на хліб підвищують у всіх регіонах України, а не тільки у Севастополі. «Я знаю, що і вони не можуть тримати ціни», - зазначив О.АНДРІЯС, додавши: «одне з двох: або закрити підприємство, або працювати, - ми цілий рік зводимо кінці з кінцями».

Він підкреслив, що підприємство підвищило ціни на хлібобулочні вироби від 12 до 21%.

«Загальна рентабельність підприємства на сьогодні не настільки висока, щоб ми за її рахунок могли утримувати дану ціну. Як тільки зростуть основні компоненти або складові собівартості продукції, ми повинні одразу ж реагувати. Інакше ми будемо працювати в збиток», - наголосив О.АНДРІЯС.

Як повідомляв УНІАН, севастопольське дочірнє підприємство «Цар-хліб» ТОВ «Хлібні інвестиції» у регіоні є найкрупнішим виробником хліба.