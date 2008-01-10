Погода в Криму на кінець тижня
00:01, 10 січня 2008Крым
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Вдень до 9° морозу
Сьогодні в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів.
Як повідомили УНІАН в Укргідрометцетрі, на дорогах подекуди ожеледиця; у західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.
10-12 січня в АР Крим - без істотних опадів.
10 січня у Криму вночі 13-18° морозу, вдень 4-9° морозу.
11 січня (п’ятниця) на півострові вночі 12-17° морозу, вдень 4-9° морозу.
12 січня (субота) у Криму вночі 9-14° морозу, вдень від 5° морозу до 0.
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