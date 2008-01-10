Погода в Криму на кінець тижня

Сьогодні в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцетрі, на дорогах подекуди ожеледиця; у західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

10-12 січня в АР Крим - без істотних опадів.

10 січня у Криму вночі 13-18° морозу, вдень 4-9° морозу.

11 січня (п’ятниця) на півострові вночі 12-17° морозу, вдень 4-9° морозу.

12 січня (субота) у Криму вночі 9-14° морозу, вдень від 5° морозу до 0.