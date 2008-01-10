50 рятувальників шукають моряків

Минулої доби тривали пошуки восьми зниклих осіб з судна ”Ванесса” (прапор Болгарії), яке затонуло 3 січня під час шторму в південній частині Азовського моря.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, станом на 7 годину ранку 10 січня доля 8 осіб залишається невідомою.

Пошуки зниклих членів екіпажу проводяться в прибережній смузі північної частини Керченського півострова. За добу обстежено близько 120 км берегової смуги. До пошукових робіт залучено 51 особу та 8 одиниць автомобільної техніки.

Як повідомляв УНІАН, вночі 3 січня з теплохода «Ванесса», на якому перебували 11 членів екіпажа (10 громадян Болгарії й 1 громадянин України), було отримано сигнал SOS. Потім зв`язок перервався, теплохід затонув. 3 січня для проведення пошуково-рятувальних робіт задіяно близько сотні людей і 23 одиниці техніки. За даними управління МНС у Криму, одного з членів екіпажа теплохода врятовано. Також знайдено тіла ще двох членів екіпажа. Доля решти 8 моряків залишається невідомою.

У МНС у цілодобовому режимі працює оперативна група.