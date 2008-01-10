177 тис. тонн м`яса виробили в Криму

За попередніми даними 2007 року, очікується, що всіма категоріями господарств в Криму буде вироблено 177 тис. тонн м`яса, що на 7 % більше рівня 2006 року.

Як повідомляє прес-служба Ради міністрів Криму, для підвищення якості м`ясної продукції на півострові кримський уряд, міністерство агропромислової політики в перебігу всього року добивалися відкриття сертифікованих забійних пунктів.

В даний час в господарствах автономії працює 37 забійних пунктів, які пройшли сертифікацію.

Радою міністрів Автономної Республіки Крим в перебігу всього року приймалися заходи по створенню сприятливих умов сільгосптоваровиробникам АР Крим в організації забою, переробки і реалізації худоби, вирощеної на м`ясо. Для цього прийнято 4 ухвали уряду АРК.

У 2007 році сільгосптоваровиробниками автономії з державного бюджету України за вирощеного і проданого на переробку молодняка великої рогатої худоби, свиней, за кури-бройлери виділено 63,8 млн. грн.