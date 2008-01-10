Трамадольщика затримали ”на гарячому”

У севастопольській аптеці "на гарячому" затриманий наркоман-трамадольщик.

Як повідомляє прес-служба УМВС України в Севастополі, на пульт централізованого спостереження відділу державної служби охорони поступив сигнал «Тривога» з аптеки, розташованої в районі Камишевой бухти.

Оператор направив до об`єкту, що охоронявся, групу затримання відділу державної служби охорони при УМВД України в м. Севастополі для з`ясування причин спрацьовування сигналізації.

Прибувши до аптеки, співробітники міліції виявили, що в одному з вікон розбито скло, а усередині приміщення знаходиться невідома молода людина. "Побачивши міліціонерів, зловмисник сховався під столом, де його і затримали", - кажуть в міліції.

При огляді аптеки співробітники міліції виявили сліди злому на шафах зберігання тих медикаментів, що містять наркотичні речовини.

Зловмисником виявився 25-річний житель Гагарінського району (Севастополь), наркоман із стажем.

Зараз порушена кримінальна справа за ч.3 статті 185 КК України - «крадіжка».