У Криму продавалася ”смертельна” горілка

В Армянську (Крим) продавався алкоголь, який становить загрозу життю і здоров`ю людини.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, підпільне виробництво алкогольної «отрути» було організовано в складському приміщенні одного з магазинів Армянська. Під час огляду приміщення правоохоронці виявили і вилучили більш як 300 півлітрових пляшок горілки з етикетками «Люботин» і «Графська», півтори сотні горілчаних етикеток, горілчані пробки, лійки, шланги та інші пристосування.

«Згідно з висновком судово-медичної експертизи, в наданих для дослідження пляшках знаходиться рідина, виготовлена на основі етилового спирту невідомого походження, який не використовується для виготовлення алкогольних напоїв і містить наднормову концентрацію різних речовин, які становлять загрозу для здоров`я і життя людей», - відзначили податківці.

У даний час проводяться заходи, спрямовані на встановлення шляхів надходження спирту і осіб, причетних до незаконної діяльності.

Прокуратурою Армянська порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 204 Кримінального Кодексу України за фактом незаконного виготовлення і збуту алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, яка становить загрозу здоров`ю людини.