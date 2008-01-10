Сімферополь виділив землю під Соборну мечеть. Не там?

Духовне управління мусульман Криму (ДУМК) найближчими днями звернеться до суду і прокуратури з метою перевірки законності рішення Сімферопольської міськради про виділення під Соборну мечеть ділянки площею 2,7 гектари по вулиці Луговій, 6 замість ділянки по вулиці Ялтинській, 22, як планувалося раніше.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ремзі ІЛЬЯСОВ.

Р.ИЛЬЯСОВ відзначив, що історія з виділенням землі під мечеть – це «вже історія «з бородою». «Стільки років намагаємося отримати землю!», - сказав заступник голови Меджлісу . «Духовне управління мусульман Криму не просило виділяти ділянку по вулиці Луговій! Порядка 40 узгоджень пройшли (по ділянці на вулиці Ялтинській – УНІАН), все відповідно до законодавства, - відзначив Р.ИЛЬЯСОВ. – А вони (депутати – УНІАН) говорять: ні, ми не хочемо, давайте сюди (у іншому місці – УНІАН). Які наші дії будуть? Духовне управління мусульман Криму сьогодні-завтра звернеться до суду і прокуратури».

«Може, хтось не хоче, щоб при виїзді з міста (Сімферополя – УНІАН), по дорозі на Південний берег Криму, була мечеть? Може, в цьому вся справа?! », - обурився заступник голови Меджлісу кримських татар.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Сімферопольської міськради, місце розташування мечеті було змінено «у зв`язку з численними зверненнями громадян, які виступали проти будівництва мечеті на березі водосховища».

На ділянці по вул. Ялтинській планується створити територію «ландшафтної лісопаркової зони».

Як повідомлялося в ЗМІ, питання про виділення ділянки під будівництво Соборної мечеті в Сімферополі не вирішується впродовж багатьох років. Спочатку Духовне управління мусульман Криму планувало побудувати свій головний храм у міському парку «Салгірка», пізніше погодилося на альтернативну пропозицію звести мечеть на пустирі, розташованому на об`їзній трасі по вул. Ялтинській, 22.

У липні 2004 року Сімферопольська міськрада узгодила з ДУМК місце розташування земельної ділянки площею 2,7 га і видала дозвіл на розробку техдокументації з відведення даної землі в оренду. Проте, у зв`язку з тим, що в березні 2006 року набув чинності новий Лісовий кодекс, виникла необхідність в повторному узгодженні даного питання Сімферопольською міськрадою, а також Радою міністрів і Верховною Радою АРК.