Пельмені з залізорудного комбінату?

В ході проведення оперативних заходів, співробітники податкової міліції Керчі (Крим) виявили та присікли діяльність «підпільного» цеху по виготовленню пельменів.

Як повідомляє прес-служба Управління податкової міліції ДПА в Криму, нелегальне виробництво організував в одному з приміщень залізорудного комбінату 38-річний житель Керчі. На «підпільному» виробництві були відсутні документи на приміщення, торговий патент, свідоцтво про державну реєстрацію та ін. Крім цього, на ліпленні пельменів трудилися не оформлені належним чином робочі.

«При огляді цеху, співробітники податкової міліції виявили 70 кг готової до реалізації продукції. Всього ж податківці вилучили на «підпільному» виробництві товарно-матеріальні цінності на суму понад 17 тисяч грн.», - повідомили у прес-службі. Матеріали по даному факту передані до суду. Проводяться заходи щодо встановлення каналів надходження сировини і місць реалізації продукції.

В іншому приміщенні керченського залізорудного комбінату співробітники податкової міліції виявили «підпільну» друкарню, діяльність якої організувала 49-річна мешканка Керчі. Як показала перевірка, на нелегальному поліграфічному виробництві були відсутні дозвіл МНС, свідоцтво про державну реєстрацію та інші необхідні документи. Згідно протоколу, співробітники податкової міліції вилучили виробниче устаткування на суму попередньої оцінки 86 тисяч грн.