Уряд Криму схвалив бюджет на 2008 рік

Рада міністрів Криму сьогодні на своєму засіданні розглянула і схвалила проект бюджету Автономної Республіки Крим на 2008 рік.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Радміну АРК.

Розроблений проект передбачає прибуткову частину в об`ємі 2,183 млрд. грн. Податкові надходження загального фонду заплановані в сумі 530,4 млн. грн., що на 76 млн. грн. більше, ніж їх поступило в 2007 році.

Надходження трансфертів до загального фонду бюджету Автономної Республіки Крим з державного бюджету України заплановане в сумі 1 млрд. 406,2 млн. грн. згідно проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік», що на 211,5 млн. грн. більше, ніж в 2007 році. Об`єм витрат республіканського бюджету пропонується визначити у розмірі 2 млрд. 229,7 млн. грн.

Уряд схвалив проект бюджету і ухвалив рішення внести його розгляд Верховної Ради Криму. Представити його на сесії парламенту Криму доручено міністрові фінансів АРК Павлу ТОКАРЕВУ.