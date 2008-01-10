Даїшники і міліціонери міркують на трьох

В період з 6 до 31 січня 2008 року на території Сімферополя працюють мобільні групи міліції швидкого реагування.

До складу кожної групи входить по одному співробітникові підрозділу управління Державної автомобільної інспекції, кримінальної міліції і міліції суспільної безпеки, повідомляє ЦГЗ Головного управління МВС України в Криму.

"Мета створення мобільних груп швидкого реагування - підвищення рівня суспільної безпеки, швидке реагування на повідомлення про злочини, здійснені в суспільних місцях і вулицях міста, розкриття злочинів за гарячими слідами", - відзначили в міліції Криму.

У період між виїздами на виклики про досконалі злочини мобільні групи спостерігають за дотриманням дорожнього руху, проводять роботу по попередженню порушень встановлених правил серед учасників дорожнього руху.

За три доби трьома мобільними групами розкрито за гарячими слідами три крадіжки, один факт незаконного зберігання і збуту наркотиків, складено 39 адміністративних протоколів про порушення Правил дорожнього руху, припинена діяльність незаконного пункту прийому металобрухту.