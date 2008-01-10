Шувайников очолив ”СПАС” у Криму
18:11, 10 січня 2008Крым
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І швець, і жнець, і на дуді гравець...
Сергій ШУВАЙНИКОВ обраний головою Кримської республіканської організації політичної партії «Социал-патріотична Асамблея Слов`ян» (СПАС).
Про це повідомляється на офіційному сайті партії.
"На його рахунку декілька сотень проведених масштабних акцій, прес-конференцій і мітингів. На Кримському півострові його знає кожен", - йдеться в повідомленні партії.
Керівництво партії упевнено, що оновлена кримська організація "досягне прекрасних результатів в об`єднанні слов`ян і наведенні ладу на півострові".
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