Шувайников очолив ”СПАС” у Криму

Сергій ШУВАЙНИКОВ обраний головою Кримської республіканської організації політичної партії «Социал-патріотична Асамблея Слов`ян» (СПАС).

Про це повідомляється на офіційному сайті партії.

"На його рахунку декілька сотень проведених масштабних акцій, прес-конференцій і мітингів. На Кримському півострові його знає кожен", - йдеться в повідомленні партії.

Керівництво партії упевнено, що оновлена кримська організація "досягне прекрасних результатів в об`єднанні слов`ян і наведенні ладу на півострові".