У мусульман наступив новий 1429 рік

Мусульмани святкують Новий рік - 1429-й за календарем місячної хиджри. Таке літочислення ведеться з моменту переселення пророка Мухаммеда з Мекки до Медіни в 622 році. Саме тоді в Медіні побудували мечеть і встановили порядок богослужіння. Мусульманський календар ввів халіф Омар. У нім 354 дні, тому за один звичайний рік його можна двічі зустріти. Так буде і цього разу.

Про настання нового року по хиджре мусульман інформують в мечетях під час молитви. Новий рік за григоріанським календарем мусульмани не заперечують. Навпаки: вони переконані, що обидві дати – хороший привід задуматися про вічне життя і побути з сім`єю.

ICTV