№1 для Мінпраці - пенсійна реформа

Міністр праці та соціальної політики України Людмила ДЕНИСОВА зауважує, що головним завданням Мінпраці на найближчу перспективу має бути проведення повноцінної пенсійної реформи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, Л.ДЕНИСОВА наголосила, що норми закону про державний бюджет 2008 року дозволили зробити значний крок у пенсійному забезпеченні наших громадян. Однак на сьогодні не доводиться говорити про повномасштабну, якісну пенсійну реформу.

На переконання міністра, “проблема пенсійної реформи набула статусу національної”. За словами Л.ДЕНИСОВОЇ, національний рівень проблеми означає, що “все суспільство зацікавлене в тому, аби впровадити в життя те, про що багато років далі розмов практично не йшлося. Щоб цей пригальмований процес таки запрацював, потрібна злагоджена діяльність державних і громадських структур на всіх рівнях”.

Міністр наголосила, що сьогодні система Мінпраці та Пенсійного фонду України мають великий аванс довіри від Президента та прем’єр-міністра. „Організація проведення виплат різниці у пенсіях та інших соціальних виплатах, по суті, стане екзаменом на готовність до повномасштабної пенсійної реформи”. Цю реформу, на переконання міністра, „можна буде вважати завершеною тільки тоді, коли кожен пенсіонер, якому держава вже давно заборгувала, буде задоволений нашою з вами роботою, отримає таку пенсію, яка повною мірою відповідатиме відпрацьованим рокам, реальним трудовим затратам”.

Міністр також підкреслила, що поряд з розвитком загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, Мінпраці активно підтримуватиме створення накопичувальної системи (адже це є однією із складових пенсійної реформи), розвиток недержавного пенсійного забезпечення, формування сприятливих умов для інвестиційних програм, які включатимуть і соціальний аспект, та соціально-відповідального бізнесу.

Якщо в пенсіонерів виникнуть запитання до Міністерства праці та соціальної політики України, вони зможуть отримати відповіді від фахівців, зателефонувавши на гарячу лінію: 8-800-500-39-20. Дзвінки з усієї України – безкоштовні.