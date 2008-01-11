«Казку» охороняє «Беркут»

Площа перед ялтинським зоопарком «Казка» і Поляною казок охороняють співробітники спецпідрозділу «Беркут», повідомляє ЦГЗ міліції Криму.

Як нагадують в міліції, в ніч на 5 січня в зоопарку була пожежа: згорів автомобіль «Мерседес», призначений для перевезення тварин. Від машини полум`я перекинулося і на складські приміщення, знищивши два дерев`яні вагончики. Директор «Казки» Олег ЗУБКОВ стверджує, що це був підпал і пов`язує його з тим, що зоопарк виграв конкурс на оренду парковочной майданчика біля Поляни казок.

За фактом підпалу Лівадійським відділом міліції порушено кримінальну справу. Там стверджують, що джерелом пожежі сталі колеса фургона. В даний час проводиться робота по встановленню осіб, що зробили підпал, висунутий ряд версій.

Лівадійськая міліція просить всіх можливих свідків події і громадян, що мають в своєму розпорядженні інформацію про осіб, причетних до підпалу, звернутися по телефону: (8-24) 32-16-45.