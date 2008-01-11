Погода у Криму на старий Новий рік

Завтра в Україні буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура на Південному узбережжі Криму вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла; в передгір`ї та степовій частині Криму 10-15° морозу, вдень 0-5° морозу.

13-14 січня в Україні хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Місцями туман, слабка ожеледь; на дорогах подекуди ожеледиця.

13-14 січня у Криму вітер південно-східний 7-12 м/с, без опадів. Вдень від 3° морозу до 2° тепла. 13 січня вночі 6-11° морозу, 14 січня вночі - 4-9° морозу.