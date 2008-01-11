Україна і РФ знову говоритимуть про флот
11:10, 11 січня 2008Крым
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24 січня пройде засідання підкомісії
24 січня в Москві пройде чергове засідання Підкомісії з питань функціонування та перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України Міждержавної українсько-російської комісії.
Про це УНІАН повідомили в Міністерстві закордонних справ РФ.
Повідомляється, що вчора під час зустрічі статс-секретаря – заступника міністра закордонних справ Росії Георгія КАРАСІНА з Послом України в РФ Олегом ДЬОМІНИМ був обговорений хід підготовки до засідання.
Також сторони обмінялися думками з найбільш важливих тем двосторонніх відносин Росії і України, графіка майбутніх російсько-українських політичних контактів.
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