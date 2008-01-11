Батько та дочка отруїлися газом

У Криму за добу дві людини загинули, отруївшись чадним газом, і ще троє опинилися в лікарні.

Як повідомляє Головне управління МНС України в Криму, люди постраждали в Червоногвардійському районі Криму і Ялті.

У селі Новозуєвка Червоногвардійського району 73-річний чоловік і його 57-річна дочка загинули в результаті отруєння чадним газом.

Ціла сім`я постраждала в Ялті. Люди встигли вчасно прокинутися і звернутися в «швидку». «Батьки і їх 24-річна вагітна дочка серед ночі відчули себе погано. Особливо важко себе відчула 54-річна господиня. Лікарі визначили, що все троє постраждали в результаті отруєння природним газом – в квартирі була газова колонка, яка, видно, була не справна», - повідомляє МНС. Сім`ю довелося госпіталізувати. За словами лікарів, стан вагітної жінки, що отримала легкий ступінь отруєння, зараз задовільний.