У Сімферополі знайшли міни (фото)

У Сімферополі (Крим) будівельниками виявлено більше 70-ти протитанкових мин.

Як повідомив начальник міського управління по питаннях надзвичайних ситуацій і захисту населення Віктор ТИМОФІЇВ, міни виявлені екскаваторником, який рив котлован на місці майбутнього багатоповерхового будинку.

«Звідси колись переїздила військова частина. Військові просто закопали боєприпаси в землю», - розповів начальник управління по питаннях надзвичайних ситуацій і захисту населення, повідомляє прес-служба міськради Сімферополя.

За його інформацією, зараз проводиться обстеження боєприпасів, які датуються 1957-1973 роками.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС у Криму, помічник начальника ГУ МНС в АРК Володимир ІВАНОВ заявив, що «боєприпаси, знайдені при будівництві багатоповерхового будинку не представляють загрози для місцевих жителів і будівельників».

Боєприпаси були ідентифіковані як учбові протитанкові міни ТМ-62, каже він. міни, остальниє підготовлені до вивозу. Велика частина мін вже вивезена, інші - підготовлені до вивозу. Піротехнічна група МНС обстежує територію.

Фото прес-служби Сімферопольської міськради