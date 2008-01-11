Москаль пропонує посилити відповідальність за антисемітизм

Перший заступник голови парламентського Комітету по боротьбі з організованою злочинністю, член фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Геннадій МОСКАЛЬ пропонує посилити в Україні відповідальність за прояви антисемітизму та расової нетерпимості.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ”Народної самооборони”, з цією метою Г.МОСКАЛЕМ розроблено законопроект, що посилює відповідальність за такого роду незаконні прояви.

Як зазначається в повідомленні, приводом для цього стала активізація останнім часом діяльності різних реакційних угруповань.

Так, у 2007 році представниками неформальних організацій та угруповань були скоєні вбивства громадян Ірану, Іраку, Кореї, двох громадян з Бангладеш, нанесені тілесні ушкодження вихідцям з Азії та Африки, в тому числі, ножові поранення завдано трьом громадянкам Китаю, які є студентками Національного університету технології і дизайну.

Крім того, у лютому 2007 року у Львові група скінхедів, до складу якої входили 60 невідомих осіб, з хуліганських намірів зірвала концерт «Антифашистський рух Білорусі». В результаті нападу було розбито вікна у Львівському театрі ляльок, а стіни розмальовано фашистською символікою.