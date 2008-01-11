У Севастополі - акція «Безпечне житло»

У Севастополі у зв`язку з різким збільшенням кількості випадків загибелі людей на пожежах розпочалася акція "Безпечне житло".

Як повідомляє прес-служба МНС України, за останні 5 днів у Севастополі вогонь забрав життя 7 чоловік. "У зв`язку з різким збільшенням кількості випадків загибелі людей на пожежах із 11-го січня в місті проводиться акція "Безпечне житло", - йдеться у повідомленні МНС.

Під час акції будуть проведені профілактичні заходи щодо попередження пожеж, поширюватимуться листівки відповідного змісту та звернення до населення. Також передбачені виступи керівного складу міськуправління МНС у засобах масової інформації.

Акція "Безпечне житло" триватиме протягом місяця.