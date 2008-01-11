Рятувальники надали допомогу туристці

У Криму, на плато Ай-Петрі, гірські рятувальники МНС надали допомогу травмованій туристці з Севастополя.

Як повідомляє прес-служба МНС, 10-го поблизу Ялти, на плато Ай-Петрі, під час катання на лижах отримала травму 46-річна туристка з Севастополя.

На місце оперативно прибули працівники місцевого гірського пошуково-рятувального взводу МНС України, котрі надали потерпілій медичну допомогу та доставили її до лікарні.