Рятувальники надали допомогу туристці
15:36, 11 січня 2008Крым
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Жінка отримала травму на Ай-Петрі
У Криму, на плато Ай-Петрі, гірські рятувальники МНС надали допомогу травмованій туристці з Севастополя.
Як повідомляє прес-служба МНС, 10-го поблизу Ялти, на плато Ай-Петрі, під час катання на лижах отримала травму 46-річна туристка з Севастополя.
На місце оперативно прибули працівники місцевого гірського пошуково-рятувального взводу МНС України, котрі надали потерпілій медичну допомогу та доставили її до лікарні.
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