Піротехніки знешкодили артснаряд
16:00, 11 січня 2008Крым
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Часів війни. Калібру 75 мм
У Севастополі піротехніки МНС знешкодили артснаряд часів війни.
Як повідомляє Центр пропаганди управління МНС у Севастополі, будівельники виявили "підозрілий предмет" під час земляних робіт, передбачених планом реконструкції Приморського бульвару Севастополя.
"Фахівці МНС визначили, що це артилерійський снаряд калібру 75 мм часів війни", - кажуть рятувальники.
Боєприпас знешкоджений піротехнічною групою МНС.
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