Піротехніки знешкодили артснаряд

Часів війни. Калібру 75 мм

У Севастополі піротехніки МНС знешкодили артснаряд часів війни. Як повідомляє Центр пропаганди управління МНС у Севастополі, будівельники виявили "підозрілий предмет" під час земляних робіт, передбачених планом реконструкції Приморського бульвару Севастополя. "Фахівці МНС визначили, що це артилерійський снаряд калібру 75 мм часів війни", - кажуть рятувальники. Боєприпас знешкоджений піротехнічною групою МНС.

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