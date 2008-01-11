Піротехніки знешкодили артснаряд

16:00, 11 січня 2008
Крым
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Часів війни. Калібру 75 мм

У Севастополі піротехніки МНС знешкодили артснаряд часів війни.

Як повідомляє Центр пропаганди управління МНС у Севастополі, будівельники виявили "підозрілий предмет" під час земляних робіт, передбачених планом реконструкції Приморського бульвару Севастополя.

"Фахівці МНС визначили, що це артилерійський снаряд калібру 75 мм часів війни", - кажуть рятувальники.

Боєприпас знешкоджений піротехнічною групою МНС.

 

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