Уряд повинен більше уваги приділяти екології

У Партії зелених України (ПЗУ) заявляють, що останнім часом в країні ”спостерігається погіршення екологічної ситуації за всіма показниками”, тому новий український уряд повинен приділяти особливу увагу вирішенню саме екологічних проблем.

Як повідомили УНІАН в Кримській республіканській організації ПЗУ, «зелені» підкреслюють, що «природоохоронна політика в Україні повинна стати пріоритетним напрямком державної політики».

«Серед європейських країн в Україні найвищий рівень використання водних ресурсів і вирубки лісів. На сьогодні на території держави знаходиться більш як 5 млрд. тонн відходів, 18% землі в Україні піддані ерозії. Крім цього, кількість і частота стихійних лих, екологічних і техногенних катастроф (буревії на Волині, пожежі на Херсонщині та в Криму) свідчать про прояв глобальних екологічних проблем, таких як зміна клімату. У умовах, що склалися, екологічна безпека є основою національної безпеки і вимагає відповідальної та ефективної державної політики», - переконані у прес-службі Кримської організації ПЗУ.

«У затвердженій урядом Програмі діяльності позначено, що в Україні посилять відповідальність за порушення екологічного законодавства. Партія зелених України вітає це рішення і сподівається, що уряд на чолі з прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО зможе реалізувати положення про екологічну відповідальність на практиці і тим самим поліпшити стан навколишнього середовища. Крім того, ПЗУ закликає уряд розробити дієві механізми із впровадження задекларованих в Програмі цілей», - зазначають «зелені».

ПЗУ вважає, що увага нового уряду повинна бути спрямована на взаємозв`язок екології і економіки. «Тому проведення успішних економічних реформ можливе тільки у тому випадку, коли при цьому не завдається шкоди навколишньому середовищу – економічно вигідне лише те, що екологічно доцільне», - упевнені «зелені».

Крім того, лідер кримських «зелених», професор Віктор ТАРАСЕНКО звернувся до влади Криму з вимогою «повернутися обличчям до екологічних проблем півострова».