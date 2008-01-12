У Криму працюють всі котельні?

У Криму на сьогоднішній день теплопостачання житлового фонду і об`єктів соціальної сфери півострова забезпечують всі 774 (100%) котельних автономії.

Про це під повідомив перший заступник голови Ради міністрів АРК Азіз АБДУЛЛАЄВ.

Як повідомили у прес-службі Ради міністрів АРК, станом на 11 січня в Криму забезпечені стійким централізованим теплопостачанням всі 314 дитячих садків, 568 навчальних закладів, 101 лікарня, а також всі 6004 житлові будинки. На всіх котельних створено необхідні запаси твердого і рідкого палива, що дозволяє забезпечити їх стабільну роботу.

Крім того, на виконання доручення Міністерства з питань житлово-комунального господарства України Радою міністрів АРК створено оперативний штаб щодо забезпечення надійної роботи підприємств паливно-енергетичного комплексу і житлово-комунального господарства Криму. Ведеться постійний моніторинг проведення опалювального сезону.

Учасники наради позитивно оцінили стан справ у теплопостачанні Криму і визнали хід опалювального сезону в автономії як нормальний.