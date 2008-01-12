Вибух у будинку: 4 людини отримали опіки

В пгт Кировське (Крим) в житловому будинку відбувся вибух: 4 людини отримали термічні опіки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, чоловік вранці 11 січня заправив газовий балон та заніс його в будинок, щоб той зігрівся, оскільки був мороз 16 градусів. Увечері відбувся вибух, внаслідок якого термічні опіки I і II ступені отримали господар будинку, його дочка і дочка дружини, а також племінник. Всі потерпілі були доставлені в центральну райлікарню пгт Кировське, від госпіталізації відмовилися.

Вибух відбувся без подальшого горіння, будівля не постраждала. «Причина витоку газу і вибуху встановлюється», - повідомили в МНС.