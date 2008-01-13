Вкладники Ощадбанку, будьте уважними!

Фахівці Служби безпеки України зафіксували неправомірні дії деяких комерційних структур, що намагаються шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами вкладників колишнього Ощадбанку СРСР або їхніх спадкоємців.

За даними прес-служби СБУ, представники цих структур пропонують клієнтам відшкодувати «реальну» вартість знецінених грошових заощаджень шляхом двосторонньої угоди для нібито отримання компенсаційних виплат через судовий позов до Ощадбанку України.

Дії представників цих комерційних структур, які обіцяють повернення заощаджень громадянам України в «повному» обсязі за допомогою позовів і за рішенням судових органів, мають шахрайський характер, застерігає прес-служба.

Згідно з угодою, клієнт повинен надати фірмі копію ощадкнижки, паспорта та ідентифікаційного номеру й виплатити готівкою 1% від вартості внеску, а також певну суму за надання послуг.

При цьому фірма заявляє клієнтові, що виконання угоди з боку фірми буде можливим за наявності в групі клієнтів як мінімум 50–100 позивачів.

Прес-служба зазначає, що раніше Європейський суд із прав людини й Судова палата з цивільних справ Верховного Суду України вже розглядали подібні позови й не задовольнили їх.

СБУ зафіксувала діяльність таких фірм в Івано-Франківську, Тернополі, Львові.

За даними Служби безпеки, ці фірми планують відкрити свої філії у всіх областях України.

СБУ передала матеріали про такі структури в органи Міністерства внутрішніх справ.

Служба безпеки України рекомендує вкладникам колишнього Ощадбанку СРСР звертатися тільки до офіційних державних установ, а не до сумнівних посередників.

Радіо Свобода