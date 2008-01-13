Кримські татари готуються до Всесвітнього конгресу

Меджліс кримськотатарського народу розпочав підготовку до Всесвітнього конгресу кримських татар.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Меджлісу, створено робочу групу «з підготовки пропозицій по формуванню організаційного комітету і проведенню Всесвітнього конгресу кримських татар». Очолив робочу групу перший заступник голови Меджлісу кримських татар Рефат ЧУБАРОВ.

Робочій групі доручено в двотижневий термін розробити і представити для затвердження Меджлісом порядок формування організаційного комітету і проект звернення Меджлісу до всіх організацій і об`єднань кримськотатарської діаспори.

Президії Меджлісу кримськотатарського народу доручено підготувати і провести засновницьку нараду з участю представників організацій і об`єднань кримсько-татарської діаспори, кримськотатарських громадських організацій і творчих колективів для обговорення порядку формування організаційного комітету, порядку денного роботи Всесвітнього конгресу кримських татар і процедури ухвалення рішень (термін виконання - березень 2008 року).

Персональний склад організаційного комітету буде затверджено на засіданні Меджлісу з урахуванням пропозицій, вироблених учасниками засновницької наради.