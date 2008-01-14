Севастополець отримав травму на Ай-Петрі
09:05, 14 січня 2008Крым
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Чоловік катався на санчатах
Житель Севастополя при катанні на санчатах на плато Ай-Петрі отримав травму – ймовірно, перелом лівої гомілки.
Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, рятувальникам надійшло повідомлення про нещасний випадок. Чоловік, 1973 року народження, отримав травму.
Севастопольцю була надана перша медична допомога, після чого він був відправлений на попутному транспорті до лікарні.
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