Севастополець отримав травму на Ай-Петрі

Житель Севастополя при катанні на санчатах на плато Ай-Петрі отримав травму – ймовірно, перелом лівої гомілки.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, рятувальникам надійшло повідомлення про нещасний випадок. Чоловік, 1973 року народження, отримав травму.

Севастопольцю була надана перша медична допомога, після чого він був відправлений на попутному транспорті до лікарні.