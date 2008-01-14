19 січня - Міжнародний турнір по карате

19-20 січня у Сімферополі (на стадіоні «Локомотив») пройде VI Міжнародний турнір по карате, присвячений Дню Автономної Республіки Крим.

Як повідомляє Міністерство у справах молоді, сім`ї і гендерній політиці АРК, у турнірі візьмуть участь близько 500 спортсменів (у віці від 6 до 24 років) із Російської Федерації, Республіки Білорусь, України. "Географія України буде широко представлена спортивними командами з міст Києва, Дніпропетровська, Донецька, Івано-Франковська, Луганська, Одеси, Харкова, Автономної Республіки Крим, Сумської області", - кажуть у Мінсім`ї Криму.

Організатором заходу є Міністерство у справах молоді, сім`ї і гендерній політиці Автономної Республіки Крим.

Довідка. День АРК святкується 20 січня.