Висаджено 1,2 тис. га виноградників

11:00, 14 січня 2008
Крым
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Мінагрополітики Криму підвело підсумки року

У минулому році в Криму висаджено 1 тис. 251 га садів і 1 тис. 247 га виноградників.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві аграрної політики АРК, всього сільгосппідприємствами всіх форм власності Криму в 2007 році посаджено багаторічних насаджень 2498 га або 101% від намічених обсягів.

З державного бюджету за рахунок коштів однопроцентного збору на розвиток садівництва, виноградарства і хмелярства підприємствам компенсовані витрати з посадки та догляду за молодими насадженнями в сумі 54,053 млн. грн.

 

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