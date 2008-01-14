Висаджено 1,2 тис. га виноградників

У минулому році в Криму висаджено 1 тис. 251 га садів і 1 тис. 247 га виноградників.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві аграрної політики АРК, всього сільгосппідприємствами всіх форм власності Криму в 2007 році посаджено багаторічних насаджень 2498 га або 101% від намічених обсягів.

З державного бюджету за рахунок коштів однопроцентного збору на розвиток садівництва, виноградарства і хмелярства підприємствам компенсовані витрати з посадки та догляду за молодими насадженнями в сумі 54,053 млн. грн.