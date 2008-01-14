Ластівчине гніздо не продається!

Ялтинський міський виконавчий комітет заявляє, що інформація, що з`явилася в Інтернеті, про продаж права оренди на 25 років розташованої на Південному березі Криму будівлі замку «Ластівчине гніздо», не відповідає дійсності.

Як говориться в повідомленні Ялтинського міськвиконкому, голова постійної депутатської комісії з комунальної власності і приватизації Ялтинської міськради Дмитро БЄЛЯЄВ повідомив, що Фонд комунального майна Ялти, звернувши увагу на появу такої інформації, організував відповідну перевірку. «Комісія Фонду зв`язалася з власниками фірми «Ялта-Верона» - нинішнім орендарем будівлі замку, які заявили, що не робили подібної пропозиції і ніякого відношення до появи інформації не мають», - повідомили в мерії Ялти.

При переговорах з московською фірмою-рієлтором, яка дала інформацію про продаж права оренди, фірма відмовилася назвати джерело інформації, говорять в міськвиконкомі. «Проте, комісія фонду офіційно попередила фірму-рієлтора про безпідставність подібних пропозицій і про те, що існуючий договір оренди не буде переоформлено на третіх осіб або переукладено», - зазначає влада Ялти.

Нагадаємо, в Інтернеті з`явилася інформація, що якесь агентство нерухомості оголосило про продаж права оренди на Ластівчине гніздо. Ціна продажу прав оренди «Ластівчиного гнізда» строком на 25 років становить 4,2 млн. доларів, йшлося в повідомленні агентства нерухомості.

Пам`ятник архітектури «Ластівчине гніздо» є візитною карткою Південного берега Криму.