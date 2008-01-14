16 січня - позачергова сесія ВР Криму

16 січня відкриється позачергова сесія Верховної Ради Автономної Республіки Крим 5-го скликання, на якій буде розглянуто проект бюджету Криму на 2008 рік.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ВР АРК, відповідне розпорядження сьогодні підписав голова кримського парламенту Анатолій ГРИЦЕНКО.

До порядку денного позачергової сесії внесено три питання: про бюджет АРК на 2008 рік, про Програму економічного і соціального розвитку Криму на 2008 рік, про узгодження клопотання про надання спеціального дозволу на користування надрами.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня Рада міністрів АРК схвалила і передала на розгляд у Верховну Раду АРК проект бюджету на 2008 рік. 11-12 січня проект бюджету був розглянутий всіма депутатськими комісіями і пройшов процес обговорення у фракціях. Згідно з документом, обсяг доходів бюджету становить 2 млрд. 183,2 млн. грн, витратна частина визначена на рівні 2 млрд. 229,7 млн. грн.