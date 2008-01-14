Присяжнюк збереже крісло в ЧНГ

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олег ДУБИНА цього тижня відвідає Крим, де ознайомиться з роботою виробничих підрозділів ДАТ "Чорноморнафтогаз".

Про це УНІАН повідомило джерело в НАК "Нафтогаз України".

За словами співбесідника агентства, це буде перший візит нового голови "Нафтогазу" в регіони, що наголошує на важливості діяльності ДАТ "Чорноморнафтогаз" щодо освоєння шельфів Чорного і Азовського морів.

За його інформацією, голова правління ДАТ "Чорноморнафтогаз" Анатолій ПРИСЯЖНЮК на нараді в компанії, що відбулася минулого тижня, заявив співробітникам ДАТ про те, що зустрічався з прем`єр-міністром і головою НАК «Нафтогаз України». «Незважаючи на те, що в даний час є ряд претендентів на керівну посаду в ДАТ, за підсумками консультацій в Києві було ухвалено рішення про продовження роботи А.ПРИСЯЖНЮКА на чолі ДАТ «Чорноморнафтогаз», - повідомило джерело.