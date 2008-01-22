Інформаційний пікет мусульман. Після - брифінг Рефата Чубарова та Хаджі Емір-алі Аблаєва
17:31, 22 січня 2008Крым
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23 січня - 9.00. Інформаційний пікет мусульман (із-за сітуації з землею під Соборну мечеть). В ході мирної акції – інформаційного пікету будуть встановлені інформаційні стенди, пройде молебень.
Початок молебня – 12.00. После - планується брифінг для журналістів Муфтія мусульман Криму Хаджі Емір-алі Аблаєва і першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.
Сімферополь, вул. Ялтинська, 22.
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