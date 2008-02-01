Податківці Севастополя вилучили 30 тис. пляшок горілки з підробленими акцизами

Севастопольські податківці на одному з оптових складів міста виявили і вилучили велику партію алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного збору - 29 тис. 366 пляшок горілки на суму 174 тис. 919 грн.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Державної податкової адміністрації в місті Севастополі, на складі у великій кількості виявлено горілку з етикетками „Пшениця”, „Преміум Ходарєв”, „Парламент Ходарєв”, „Медова Ходарєв”, „Київська Русь Ходарєв”, „Хлібна Ходарєв”.

До приватного підприємства, що доставило до Севастополя горілку з підробленими марками акцизного збору, будуть застосовані жорсткі штрафні санкції.