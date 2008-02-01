Президент звільнив голову Ленінської РДА Севастополя
17:00, 01 лютого 2008Крым
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Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив з посади голови Ленінської районної державної адміністрації Севастополя Володимира ГАЛИЧОГО.
Розпорядження про звільнення - на офіційному сайті Глави держави.
"Звільнити ГАЛИЧОГО Володимира Олексійовича з посади голови Ленінської районної державної адміністрації м. Севастополя відповідно до пункту 3 частини першої статті 30 Закону України "Про державну службу", - йдеться в документі.
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