Президент звільнив голову Ленінської РДА Севастополя

17:00, 01 лютого 2008
Крым
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Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив з посади голови Ленінської районної державної адміністрації Севастополя Володимира ГАЛИЧОГО.

Розпорядження про звільнення - на офіційному сайті Глави держави.

"Звільнити ГАЛИЧОГО Володимира Олексійовича з посади голови Ленінської районної державної адміністрації м. Севастополя відповідно до пункту 3 частини першої статті 30 Закону України "Про державну службу", - йдеться в документі.

 

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