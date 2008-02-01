Лівадійський палац захистять від зсувів

Рада міністрів АРК прийняла робочий проект по інженерному захисту Лівадійського палацово-паркового комплексу (Велика Ялта, Крим) від зсувів.

Мета нової ухвали «Про затвердження робочого проекту по інженерному захисту території Лівадійського палацово-паркового комплексу» - мати можливість виконати в 2008 році комплекс протизсувних заходів (будівництво комбінованих ростверків, споруда дренажів, підпірних стін і інше) для збереження пам`ятника архітектури національного значення – Лівадійського палацу.

Як нагадує прес-служба Радміну, робочий проект по інженерному захисту території Лівадійського палацово-паркового комплексу був затверджений розпорядженням Ради міністрів АРК ще в 2003 році з кошторисною вартістю будівництва більше 21 млн. грн. У зв`язку із зростанням цін з 2003 року на показники, складові кошторисну вартість (заробітна плата, будівельні матеріали, механізми та інше), він не відображає фактичні витрати для виконання повного комплексу робіт по інженерному захисту території Лівадійського палацу. У зв`язку з цим Центром науково-технічних послуг «Інжзащита» був проведений перерахунок залишків кошторисної вартості будівництва.