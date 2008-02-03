У Чорному морі знайшли фашистські човни

Група дослідників на чолі з турецьким фахівцем у галузі морської інженерії Сельджуком Колаєм (Selсuk Kolay) знайшла на дні Чорного моря три підводні човни, які фашисти вимушені були затопити наприкінці Другої світової війни, пише британське видання Telegraph.

Субмарини були виявлені за допомогою ехолотів після вивчення німецьких архівів і опитуввань колишніх моряків. Дослідники вже зробили кілька занурень до човна U-20 на відстані більше трьох кілометрів на північ від чорноморського узбережжя Туреччини та на глибині близько 25 метрів.

Колай вважає, що виявив також U-23. Вона розташована на глибині більше 50 метрів за п`ять кілометрів від турецького міста Агва, проте погодні умови поки що не дозволяють зробити занурення. Воно відкладене до весни.

Дослідник упевнений, що невдовзі стане відомим точне місце і останнього з трьох човнів, U-19. Імовірно, він потонув за п`ять кілометрів від міста Зонгулдак на глибині близько 500 метрів.

Виявлені підводні човни входили до складу 30-ї флотилії, яка складалася з шістьох субмарин, три з яких були потоплені під час боїв.

У 1941 році, коли Німеччина розпочала війну проти Радянського Союзу, нацистське командування ухвалило переправити 30-у флотилію в Чорне море. Оскільки протоки Босфор і Дарданелли були закриті для німецьких судів через нейтралітет Туреччини, човни були частково розібрані в німецькому порту Кіль на Балтійському морі і переправлені річкою Ельба до Дрездена, потім сушею до міста Інгольштадт, з якого вже Дунаєм на поромах до румунського міста Констанца. У Румунії підводні човни зібрали і спустили на воду.

Коли 1944 року Румунія вийшла з гітлерівської коаліції, човни виявилися узаперті у водах Чорного моря. Капітани субмарин, не маючи баз і можливості плисти додому, одержали наказ про їх затоплення.

Секретар Товариства морської археології (Nautical Archaeology Society) Майк Вільямс (Mike Williams) сказав, що ця знахідка "має особливе значення", оскільки човни практично не одержали пошкоджень. "Ці човни унікальні вже тим, як вони змогли пережити війну", - додав Вільямс.