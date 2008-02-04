На Ай-Петрі постраждали 3 любителі гірського екстриму

За минулу добу в Криму гірські рятувальники МНС надали допомогу 3 травмованим любителям гірського екстриму.

Як повідомляє прес-служба МНС України, 3-го лютого о 14:30 поблизу Ялти, на плато Ай-Петрі, під час катання на санчатах травмувалася 60-річна мешканка Феодосії.

О 15:40 і 16:05 там же зазнали тілесних пошкоджень 14-річний і 19-річна лижники з Сімферополя.

В усіх випадках на виручку потерпілим прибували працівники місцевих гірських пошуково-рятувальних пунктів МНС, які надавали їм першу медичну допомогу та доставляли до лікарень.