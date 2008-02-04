12,5 тис. пляшок горілки вилучили в Криму
13:55, 04 лютого 2008Крым
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Алкоголь передали на зберігання
Співробітники податкової міліції Феодосії (Крим) вилучили більш, як 12,5 тисяч пляшок горілки на суму понад 95 тисяч грн.
Як повідомляє прес-група управління налогової міліції ДПА в Криму, податківці провели перевірку одного з оптових складів міста, в ході якої встановили факт здійснення господарських операцій по оптовій торгівлі алкогольними напоями без придбання торгового патенту і використання реєстру розрахункових операцій.
Вилучена партія алкоголю передана на відповідальне зберігання.
Матеріали по даному факту готуються до передачі до суду.
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